Жилищные сертификаты на Ставрополье из-за паводка получат еще 15 семей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство Ставропольского края получит 15 государственных жилищных сертификатов (ГЖС) для выдачи гражданам, утратившим жилье в результате майского паводка 2017 года. Об этом говорится в распоряжении российского правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Минфину России [поручено] выдать правительству Ставропольского края 15 бланков государственных жилищных сертификатов для выдачи в целях исполнения судебных решений гражданам, лишившимся жилого помещения в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в мае 2017 года на территории Ставропольского края", - уточняется в сообщении.

Пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края сообщает, что в ближайшее время сертификаты поступят в регион, а краевой Минфин передаст их гражданам. Большинство семей из этого списка - жители Минераловодского городского округа. Их права на получение ГЖС подтверждены в судебном порядке.

По данным пресс-службы, в очереди на получение ГЖС остаются 22 семьи. В том числе девять комплектов документов находятся на согласовании в Минфине России. Документы четырех семей вскоре будут направлены в Москву. По остальным идет работа на уровне края.

"Работа по обеспечению жильем ставропольцев, которых паводок лишил крова, вышла на финишную прямую. К настоящему времени пострадавшим уже выданы 413 ГЖС. 336 семей уже купили себе новое жилье на общую сумму более 420 млн рублей. Большинство получателей улучшили свои жилищные условия", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Ставропольского края Романа Марченко.

Майский паводок 2017 года, признанный сильнейшим за последние полвека, повредил несколько сотен жилых домов на Ставрополье. С заявлениями на получение государственных жилищных сертификатов обратились жители Петровского, Андроповского, Кочубеевского Советского, и Буденновского районов, а также Минераловодского и Георгиевского городских округов. В списке претендентов на получение жилья числились более 440 семей.