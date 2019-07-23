Госдума приняла закон о требованиях к иностранным электронным кошелькам

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий требования к приему на территории РФ электронных кошельков и других электронных средств платежа, эмитируемых иностранными поставщиками платежных услуг (AliPay, WeChat и т. п.). Документ инициировала группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Требования направлены на обеспечение своевременных расчетов иностранных поставщиков платежных услуг с российскими банками, минимизацию рисков в сферах противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Для иностранных поставщиков платежных услуг предусматривается запрет оказания услуг по переводу денежных средств клиентам-резидентам и предоставления им электронных средств платежа. Клиент - физлицо, в отношении которого не проводилась идентификация или упрощенная идентификация, может предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета (эта норма вступит в силу по истечении одного года после дня официального опубликования закона).

Для формирования единых требований для таких иностранных платежных систем, минимизации рисков российских банков и потребителей законом уточняется понятие "иностранная платежная система" и устанавливаются требования к функционированию иностранных платежных систем на российской территории. В РФ должен находиться представитель оператора иностранной платежной системы, правила иностранной платежной системы должны включать систему управления рисками и требования к защите информации, а также использования российской платежной инфраструктуры.

Полномочия ЦБ

При соблюдении требований информация об операторе иностранной платежной системы будет включаться Банком России в реестр операторов иностранных платежных систем, что позволит обеспечить их учет и получение ЦБ необходимой информации. Порядок ведения реестра будет определяться регулятором. ЦБ будет контролировать соблюдение операторами иностранных платежных систем соответствующих требований - Банк России получит право запрашивать и получать от представителя оператора иностранной платежной системы документы и иную необходимую информацию, в том числе содержащую персональные данные, а также направлять требования об устранении нарушений.

Согласно закону, Банку России будет предоставлено право взаимодействовать с субъектами национальной платежной системы путем предоставления им доступа к личному кабинету на сайте ЦБ. Порядок ведения личного кабинета будет устанавливаться Банком России.

Сейчас на территории РФ функционируют иностранные платежные системы (например, MoneyGram, Intel Express и другие), зарубежные операторы которых заключают с российскими банками договоры об осуществлении трансграничных переводов денежных средств физлиц, указывается в пояснительной записке.

Кроме того, согласно закону, совет директоров Банка России получит право определять максимальный размер тарифов на эквайринг. ЦБ также получает полномочия штрафовать процессинговые центры в случае приостановления оператором услуг информационного обмена (процессинговым центром) в одностороннем порядке оказания услуг кредитной организации и ее клиентам. Штраф будет составлять десятикратный размер вознаграждения, уплаченного банком процессинговому центру за предыдущий месяц. Для повторного нарушения установлен пятидесятикратный размер вознаграждения, которое банк уплатил оператору за предыдущий месяц.

Кроме того, законом предусматривается, что в случае использования платежных карт для обеспечения возможности получения физлицом мер социальной поддержки, в том числе льгот при использовании транспортных услуг, кредитные организации обязаны предоставлять клиентам только национальные платежные инструменты, то есть банковскую карту "Мир" (эта норма вступит в силу через 180 дней после опубликования закона).

Оператор платежной системы и оператор иностранной платежной системы смогут заключить договор о взаимодействии при условии отражения порядка взаимодействия в правилах обеих платежных систем. Также предусматривается, что иностранный поставщик платежных услуг может являться индивидуальным участником национальной системы платежных карт (НСПК).