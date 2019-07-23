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Совфед одобрил закон об освобождении от НДС банковских операций с драгоценными металлами

Также одобрен закон, который включает операции с драгоценными металлами и монетами из драгоценных металлов в перечень сделок, осуществляемых кредитной организацией

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость банковские операции с драгоценными металлами.

Согласно одобренному закону, от НДС освобождаются операции по привлечению драгоценных металлов граждан и юридических лиц во вклады (за исключением монет из драгоценных металлов), по размещению привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет, по открытию и ведению банковских счетов в драгоценных металлах, а также по осуществлению переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах.

Еще один одобренный палатой во вторник закон включает операции с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в перечень сделок, осуществляемых кредитной организацией. Одновременно соответствующие изменения вносятся в перечень банковских операций.

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