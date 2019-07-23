Совфед одобрил закон о социальном предпринимательстве

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон, который вводит в России понятия "социальное предпринимательство" и "социальное предприятие", а также определяет правовое регулирование отношений в сфере социального предпринимательства.

Что нужно знать о нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство"

"В законопроекте социальное предпринимательство выделяется как отдельная приоритетная область деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), определяются понятие "социальное предприятие", специальные формы и виды поддержки социальных предприятий. В основе выделения критериев социального предпринимательства лежит подход, где целевая группа (социально уязвимые категории граждан) находится на разных этапах в цепочке создания стоимости продукта: производители, работники, получатели конечного продукта", - говорится в пояснительной записке к документу.

Инициированный правительством законопроект был разработан во исполнение поручения президента РФ по итогам встречи с представителями социально ориентированных, благотворительных организаций и волонтерского движения 26 июля 2017 года и направлен на реализацию Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года, федерального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Закон определяет критерии отнесения субъектов МСП к социальным предприятиям, специальные формы и виды их поддержки. К социальным предприятиям будут отнесены субъекты МСП, если они обеспечивают занятость отдельных категорий граждан (инвалидов, многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, пенсионеров и лиц предпенсионного возраста). Доля таких работников должна составлять не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%. Аналогичный критерий используется в законе "О социальной защите инвалидов в РФ" для определения категории общественных объединений инвалидов и организаций, которым органы государственной власти и органы местного самоуправления могут оказывать специальные виды поддержки.

Субъект МСП будет считаться социальным предприятием, если он обеспечивает доступ производимых социально уязвимыми группами граждан товаров (работ, услуг) к рынку сбыта или производит товары, работы, услуги, ориентированные на социально уязвимые группы граждан в целях преодоления, замещения или компенсации ограничений жизнедеятельности.