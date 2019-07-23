Бюджет России в 2021 году сможет финансировать лечение всех орфанных заболеваний

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Закупка лекарств для лечения всех орфанных (редких) заболеваний может финансироваться за счет федерального бюджета уже в 2021 году, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Как мне [вице-спикер палаты Евгений] Бушмин доложил, есть перспектива, что в 2020 году мы закроем еще пять нозологий и в 2021 году завершим передачу финансирования закупок лекарств для людей с орфанными заболеваниями в полном объеме на федеральный уровень", - сказала Матвиенко на заседании Совфеда во вторник.

Она добавила, что в этом вопросе сенаторов поддерживает глава Минфина Антон Силуанов и вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В конце июля 2018 года Совет Федерации одобрил закон о расширении перечня орфанных заболеваний, закупка лекарств для лечения которых обеспечивается за счет федерального бюджета. На тот момент из федеральной казны финансировалась покупка лекарств для лечения орфанных заболеваний, входящих в программу "Семь высокозатратных нозологий". Препараты по еще 24 нозологиям должны были закупаться за счет региональных бюджетов. Инициатива расширила программу "Семь нозологий" на еще пять наиболее затратных заболеваний.

Ранее комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил предложения по финансированию лечения всех орфанных (редких) заболеваний, в которых просит Минфин заложить расходы на эти цели в бюджет на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.