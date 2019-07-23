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Nissan планирует сократить 10 тыс. сотрудников в рамках реструктуризации

Увольнения проведут в том числе за счет организации досрочного ухода на пенсию некоторых работников

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Японский автопроизводитель Nissan планирует сократить 10 тыс. сотрудников по всему миру в рамках пересмотра корпоративной и производственной системы после скандала вокруг экс-главы корпорации Карлоса Гона. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Увольнения будут проведены в том числе за счет организации досрочного ухода на пенсию ряда работников.

Ранее компания заявляла о планах к 2022 году сократить около 4,8 тыс. сотрудников в своих подразделениях в Японии и других странах. Однако ухудшение финансовых показателей заставило руководство корпорации пересмотреть это количество в сторону увеличения. По расчетам, сокращение персонала поможет Nissan снизить расходы на $270 млн в год.

Чистая прибыль Nissan сократилась в 2018 финансовом году (апрель 2018 года - апрель 2019 года) по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 57,3%, до 319 млрд иен ($2,92 млрд).

Один из крупнейших японских автопроизводителей ранее оказался в центре скандала из-за обвинений его экс-главы Карлоса Гона в финансовых махинациях. По данным следствия, он не задекларировал значительную часть доходов, полагавшихся за работу на посту главы компании.

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