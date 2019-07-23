Фабрика по производству хлебобулочных изделий появится в Волоколамске в 2021 году

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Строительство фабрики по производству кондитерских, кулинарных и хлебобулочных изделий в Волоколамске планируют завершить в 2021 году, инвестиции в проект составляют около 1,5 млрд рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

"Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство фабрики по производству кондитерских, кулинарных и хлебобулочных изделий в Волоколамске. <...> Предприятие будет достроено в первом квартале 2021 года", - говорится в сообщении.

На фабрике планируется изготавливать свыше 30 т продукции в сутки. "По итогам ввода объекта в эксплуатацию планируется создание около 400 рабочих мест", приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

Отмечается, что распространять продукцию с фабрики будут в Москве и Подмосковье.

Как добавили в Минсельхозе Московской области, в регионе также производит хлебобулочную продукцию Сергиево-Посадский хлебокомбинат. Ранее сообщалось, что предприятие приостановило работу в мае 2019 года, потому что была прекращена подача воды, газа и электричества из-за долгов за ресурсы. В июне комбинат возобновил свою работу.