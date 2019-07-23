{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фабрика по производству хлебобулочных изделий появится в Волоколамске в 2021 году

Инвестиции в проект составляют около 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Строительство фабрики по производству кондитерских, кулинарных и хлебобулочных изделий в Волоколамске планируют завершить в 2021 году, инвестиции в проект составляют около 1,5 млрд рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

"Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство фабрики по производству кондитерских, кулинарных и хлебобулочных изделий в Волоколамске. <...> Предприятие будет достроено в первом квартале 2021 года", - говорится в сообщении.

На фабрике планируется изготавливать свыше 30 т продукции в сутки. "По итогам ввода объекта в эксплуатацию планируется создание около 400 рабочих мест", приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

Отмечается, что распространять продукцию с фабрики будут в Москве и Подмосковье.

Как добавили в Минсельхозе Московской области, в регионе также производит хлебобулочную продукцию Сергиево-Посадский хлебокомбинат. Ранее сообщалось, что предприятие приостановило работу в мае 2019 года, потому что была прекращена подача воды, газа и электричества из-за долгов за ресурсы. В июне комбинат возобновил свою работу.

Теги
Россия
Минтранс планирует создать систему проверки авиакеросина перед заправкой самолета
Ранее газета РБК сообщила, что ведомство создаст рабочую группу, чтобы проанализировать причины попадания загрязненного авиакеросина в топливные системы самолета
Читать полностью