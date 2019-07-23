Госдума приравняла в I чтении к инсайдерам сотрудников кредитных рейтинговых агентств

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, относящий сотрудников кредитных рейтинговых агентств к лицам, обладающим инсайдерской информацией. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроектом предлагается уточнить нормы в части порядка применения кредитных рейтингов, присвоенных по национальной рейтинговой шкале, в части возможности присвоения российскими рейтинговыми агентствами кредитных рейтингов российским объектам рейтинга, в частности отдельным видам ценных бумаг. Речь идет о таких ценных бумагах, как ипотечные сертификаты участия и облигации с ипотечным покрытием.

Документ, в частности, вносит изменения в закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком" в части уточнения перечня лиц, относящихся к инсайдерам.

Законопроект касается лиц, работающих в кредитных рейтинговых агентствах, указал в своем выступлении Анатолий Аксаков. "Поскольку они имеют доступ к информации организаций, которые хотят получить кредитный рейтинг, то, соответственно, эти лица являются инсайдерами, то есть владеют внутренней информацией. А этим законопроектом устанавливается, что на этих лиц распространяются нормы закона об инсайдерской деятельности", - отметил депутат.

Законопроект уточняет порядок раскрытия информации о кредитных рейтингах страховщиками и эмитентами, а также представления такой информации участниками рынка ценных бумаг. Страховщики будут обязаны размещать на своем сайте информацию о присвоенных им кредитных рейтингах, а также об их подтверждении, пересмотре или отзыве - сейчас в их обязанности входит размещение рейтингов, присвоенных им рейтинговыми агентствами.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг при приобретении у него эмиссионных ценных бумаг будут обязаны по требованию инвестора предоставить информацию об оценке кредитного риска ценных бумаг, которые они собираются приобрести. При этом кредитный риск может быть оценен по долговым ценным бумагам.