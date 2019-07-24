Рабочие Балтийского завода погрузили турбогенератор правого борта на ледокол "Сибирь"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Рабочие АО "Балтийский завод" завершили погрузку турбогенератора правого борта на строящийся атомный ледокол "Сибирь". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"На первый серийный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 погрузили главный турбогенератор правого борта. Специалисты АО "Балтийский завод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) загрузили накануне генератор и конденсатор, после чего свое штатное место заняла сама турбина", - говорится в сообщении.

Агрегат весом около 300 т погрузили на "Сибирь" с помощью плавучего крана "Демаг". В середине апреля этого года на ледокол погрузили главный турбогенератор левого борта. Таким образом, на судне полностью установлена паротурбинная установка (ПТУ-72), и на ледоколе началось формирование корпуса надстройки этого района.

Паротурбинная установка, в состав которой входят два главных турбогенератора, является одним из ключевых элементов ледокола и предназначена для выработки электроэнергии, необходимой для функционирования главных электродвигателей и систем жизнеобеспечения судна.