Аукцион по продаже доли РЖД в "Русской тройке" не состоялся из-за отсутствия заявок

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Аукцион по продаже пакета 25% плюс одна акция компании "Русская тройка", который принадлежит "Российским железным дорогам" (РЖД), признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте РЖД.

"Настоящим банк ВТБ… уведомляет о признании невозможным проведение торгов на право заключения договора купли-продажи акций акционерного общества "Русская тройка", проводимых в форме открытого аукциона с подачей предложений о цене акций в открытой форме, в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в аукционе", - сказано в уведомлении об итогах аукциона.

Стартовую цену пакета акций установили на уровне 622 млн рублей, минимальная цена составила 527,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что интерес к покупке актива проявляла транспортная группа FESCO, в распоряжении головной компании которой сейчас находится оставшийся пакет акций. Президент FESCO Александр Исурин говорил журналистам, что в случае консолидации "Русская тройка" может стать основой для создания совместного предприятия с иностранным партнером.

"Русская тройка" - первый российский линейный железнодорожный оператор. "Дальневосточное морское пароходство" (головная компания транспортной группы FESCO) владеет 75% минус одна акция, РЖД принадлежат 25%+1 акция.