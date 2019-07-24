Миронов предложил Медведеву создать рабочую группу по вопросу страхования вкладов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву обращение с просьбой создать рабочую группу для проработки вопроса повышения страховых выплат банковским вкладчикам. Об этом сообщает в среду пресс-служба политика.

"Речь идет о гражданах, чьи вклады по размерам превышают сумму гарантированного возмещения. О людях, которые в силу жизненных обстоятельств вынуждены были аккумулировать на счетах немалые средства. К примеру, это могли быть деньги на оплату дорогостоящего лечения, либо средства, полученные от продажи квартиры для покупки нового жилья. В большинстве случаев это все деньги, которые есть у вкладчика и его семьи, но в рамках действующего механизма компенсаций люди не могут их вернуть", - пояснил политик.

В обращении Миронов напоминает о разработанных фракцией поправках о повышении страховых выплат с 1,4 до 10 млн рублей для таких вкладчиков, указывая, что ранее Минфин выразил "концептуальную поддержку" этих предложений. Однако уточнения требуют отдельные вопросы, связанные с источниками финансирования расходов.

"В связи с этим глава "Справедливой России" предлагает премьер-министру создать рабочую группу с участием Минфина, депутатов Госдумы, представителей Центробанка "в целях выработки совместной позиции по данным вопросам и доработки вышеуказанных законодательных предложений", - сообщает пресс-служба.