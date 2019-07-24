Госдума приняла закон о либерализации ограничений во внешнеторговых расчетах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о либерализации ряда ограничений во внешнеторговых расчетах. Документ был инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

Закон снимает ограничения на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории России, и репатриацию денежных средств. Документ был разработан Минфином в соответствии с федеральным проектом "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

В пояснительной записке отмечается, что документ направлен на создание правовой базы для расширения использования российской валюты во внешнеторговых расчетах, а также на закрепление за российским рублем статуса региональной валюты и средства международных расчетов с учетом складывающихся тенденций на мировом рынке.

Закон отменяет с 1 января 2020 года требования о репатриации резидентами экспортной выручки в российской валюте в отношении несырьевых товаров и поэтапную отмену этого требования в отношении экспорта сырьевых товаров. При этом в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым определена в российской валюте и условиями которых может быть оплата в рублях, предусматривающих передачу резидентом нерезиденту относящихся к лесу и лесоматериалам товаров, требование о репатриации не отменяется.

Также не отменяется требование о репатриации в отношении внешнеторговых договоров, заключенных между резидентами, являющимися участниками бюджетного процесса на федеральном уровне, федеральными государственными бюджетными (автономными) учреждениями, федеральными государственными унитарными предприятиями, и нерезидентами.

Закон направлен на либерализацию режима счетов резидентов, открытых в банках за пределами России. В частности, предусматривается отмена требования о представлении резидентами налоговым органам отчета о движении средств по счету, открытому в банке за пределами России, в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ), участвующих в обмене финансовой информацией.

Эта мера будет действовать в случае, если общая сумма зачисленных или списанных денежных средств на таком счету не превышает 600 тыс. рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России и открывшие счета в банках и других организациях финансового рынка за пределами России, должны будут предоставлять отчетность Банку России.

Расчеты за учебу

Документом отменяется запрет на совершение за пределами территории РФ расчетов между физлицами - резидентами, срок пребывания которых за пределами РФ в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней, и российскими государственными вузами и их филиалами, находящимися за пределами территории РФ. Речь идет о расчетах по договорам об образовании.

Аналогично российским вузам и их филиалам, находящимся за пределами территории РФ, дается возможность осуществлять расчеты с такими физлицами - резидентами в иностранной валюте и рублях без использования банковских счетов в уполномоченных банках. Также на них не распространяется требование о репатриации иностранной валюты и валюты РФ при оплате физлицами - нерезидентами образовательных услуг за пределами РФ. Этим нормам придается обратная сила: они распространятся на правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 года.