Энергокомпания TEPCO представила план демонтажа АЭС "Фукусима-2"

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Глава японской энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO) Томоаки Кобаякава в среду провел встречу с губернатором префектуры Фукусима Масао Утибори, в ходе которой представил план вывода из эксплуатации АЭС "Фукусима-2". Об этом сообщило агентство Kyodo.

"Для нас это крайне важно. Это большой шаг на пути к демонтажу всех реакторов на территории нашей префектуры", - отметил губернатор. Он также обещал оказывать всестороннюю поддержку действиям TEPCO.

Конкретные сроки выполнения работ по демонтажу пока не указываются. Стоимость проекта оценивается в 280 млрд иен ($2,6 млрд). Его реализация предполагает строительство нового хранилища для отработавшего топлива и других ядерных отходов со станции.

"Фукусима-2" находится в 12 км южнее аварийной станции "Фукусима-1". АЭС состоит из четырех энергоблоков мощностью 250 МВт каждый. Они были построены и введены в эксплуатацию в период с 1981 по 1986 год. Во время землетрясения и цунами 2011 года аварию на "Фукусиме-2" удалось предотвратить, и ее реакторы были остановлены.