Госдума приняла закон о лицензировании обработки и скупки драгметаллов у граждан

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон, который предусматривает лицензирование отдельных видов деятельности, связанной с оборотом драгметаллов и драгоценных камней.

Закон дополняет перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии, обработкой (переработкой) лома и отходов драгоценных металлов и скупкой у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий.

"Существенная часть лома и отходов драгоценных металлов аккумулируется в ломбардах, скупках, комиссионных. При доаффинажной переработке накопленных лома и отходов драгоценных металлов используются химические вещества, отнесенные к первому классу опасности. В связи с этим не соблюдаются требования по экологической безопасности и по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан", - говорится в пояснительной записке.

В рамках деятельности организаций, осуществляющих скупку ювелирных изделий из драгметаллов и драгоценных камней, происходит в том числе легализация контрабандной и контрафактной продукции, считают в правительстве.

Различные режимы НДС в сфере оборота драгоценных металлов создают условия, при которых приобретение лома и отходов драгоценных металлов является более выгодным, поскольку реализация аффинированных драгоценных металлов облагается НДС по ставке 20%, в то время как при продаже лома и отходов драгоценных металлов применяется режим освобождения от уплаты НДС. Из-за этого нередки случаи оформления фиктивной документации, связанной с переработкой драгоценных металлов, отмечается в пояснительной записке. В связи с этим введение лицензирования на предусмотренные законом виды деятельности необходимо, указывают в правительстве.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрен переходный период для получения соответствующей лицензии - 18 месяцев. Госпошлина за выдачу лицензии составит 7,5 тыс. рублей, эта сумма является универсальной за предоставление лицензии уполномоченными органами. Отдельная госпошлина за лицензирование предусмотренных законом видов деятельности вводиться не будет.