Мобильные бригады для доставки пожилых селян в медучреждения создадут в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 июля. /ТАСС/. Мобильные бригады для доставки пожилых селян в медицинские учреждения будут созданы в Северной Осетии по нацпроекту "Демография". Об этом сообщила ТАСС в среду заместитель министра труда и социального развития региона Анджела Мамаева.

"По нацпроекту мы приобрели 8 автомобилей российского производства Газель NEXT для доставки в медицинские организации граждан старшего возраста, проживающих в сельской местности. В связи с их приобретением будут созданы восемь служб "Мобильная бригада", в состав которых войдут сотрудники социальных и медицинских учреждений", - сказала Мамаева.

По ее словам, автомобили оснащены автоподъемниками с возможностью перевозки маломобильных граждан. На их приобретение из федерального бюджета было выделено 15,2 млн рублей.

Кроме того, в рамках нацпроекта в республиканском геронтологическом центре к концу 2019 года будет открыто два гериатрических кабинета в поликлинике №1 и №4 во Владикавказе. В 2020 году откроются еще два гериатрических кабинета - в городской поликлинике №7 и в Правобережной центральной районной клинической больнице.

В 2021 году запланировано открытие кабинетов в Моздокской и Пригородной центральных районных больницах, а в 2022 году еще и в Ардонской центральной районной больнице.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице- премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.