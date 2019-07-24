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ГД поддержала законопроект о порядке регистрации искусственных объектов на Каспии

Во втором чтении законопроекта было одобрено шесть поправок

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий, что регистрация расположенных на российском участке дна Каспийского моря искусственных островов, установок, сооружений и прав на них будет осуществляться в единообразном порядке.

Законопроект разработан правительством РФ в целях законодательного закрепления единообразного подхода к регистрации прав на объекты обустройства месторождений углеводородного сырья, расположенных во внутренних морских водах, территориальном море, а также на российском участке дна Каспийского моря.

"Правовой статус Каспийского моря как внутриконтинентального водоема, не имеющего естественного соединения с мировым океаном, не регламентируется нормами международного морского права, в частности, положениями Конвенции ООН по морскому праву. В связи с этим в нем отсутствуют "традиционные" морские пространства, такие, как территориальное море, исключительная экономическая зона, континентальный шельф", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Регистрация прав

Учитывая международный правовой статус и в связи с этим особое регулирование отношений по использованию континентального шельфа РФ и российского участка дна Каспийского моря, вопросы регистрации прав на объекты обустройства морских месторождений на указанных территориях должны иметь особое регулирование, указывается в пояснительной записке.

В настоящий момент постановлением правительства предусмотрено, что регистрация искусственных островов, установок, сооружений, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации, и прав на них осуществляется Росприроднадзором в специальном реестре - реестре искусственных островов, установок, сооружений, расположенных на континентальном шельфе РФ, и прав на них.

Законопроект распространяет применение этих правил также в отношении объектов обустройства морских месторождений углеводородного сырья, расположенных во внутренних морских водах, территориальном море, а также на российском участке дна Каспийского моря, на лицензионных участках недр, не затрагивая вопросы правового статуса российского участка дна Каспия. Предполагается, что регистрация искусственных островов, установок, сооружений и прав на них (за исключением плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), в том числе расположенных в пределах российского сектора на российском участке дна Каспийского моря, будет осуществляться в порядке, установленном правительством РФ.

В случае принятия документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Во втором чтении законопроекта было одобрено шесть поправок.

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