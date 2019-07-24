Госдума одобрила во II чтении снижение лимита расходов на обслуживание долга регионов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, вводящий классификацию субъектов Федерации и муниципальных образований по уровню долговой нагрузки и устанавливающий предельное ограничение на обслуживание долга на уровне 10% от общего объема расходов бюджета региона. Документ внесен правительством РФ.

Проект закона предусматривает единый подход к классификации государственного (муниципального) долга на внешний и внутренний для всех публично-правовых образований, исходя из валюты долговых обязательств. Отнесение соответствующих обязательств субъектов РФ и муниципальных образований к внешнему долгу этих заемщиков обусловлено тем, что по этим обязательствам заемщик несет валютные риски. Также законопроектом предусматривается новое определение реструктуризации государственного (муниципального) долга, основанное на толковании в международной практике.

Законопроектом совершенствуется система оценки долговой устойчивости субъектов РФ и муниципальных образований путем закрепления более широкого перечня показателей долговой устойчивости, пересмотра установленных пороговых значений применяемых показателей и введения правил классификации указанных публично-правовых образований по группам долговой устойчивости.

Для субъектов РФ и муниципальных образований предлагается ужесточить ограничение объема расходов на обслуживание долга. Действующее ограничение в 15% является завышенным и едва ли в состоянии заранее сигнализировать об опасном увеличении рисков утраты платежеспособности региона, указывается в пояснительной записке. В соответствии с мировой практикой, предельное значение показателя предлагается установить на уровне 10%.

Документ также предусматривает ограничение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию долга на уровне до 20% общего объема налоговых, неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ.

Исключается возможность предоставления государственных кредитов иностранным юридическим лицам в связи с высоким риском их невозврата, а также с тем, что оформление таких договоренностей сопряжено с организационными издержками, поскольку возможно только при условии предоставления гарантии правительства соответствующего государства. Вводится новое понятие "государственный кредит на цели официального содействия развитию" - оно позволит оказывать финансовую помощь за счет средств федерального бюджета на цели содействия развитию иностранных государств.

Оценка долговой устойчивости регионов

Предусматривается, что Минфин и финансовые органы субъектов РФ будут оценивать состояние долговой устойчивости субъектов РФ и муниципальных образований по установленному перечню показателей долговой устойчивости. Так, в зависимости от состояния долговой устойчивости субъекты РФ будут классифицированы по группам риска: заемщики с высоким, средним или низким уровнем долговой устойчивости.

Субъекты РФ (муниципальные образования) с высоким уровнем долговой устойчивости будут освобождены от необходимости согласования с Минфином и финансовым органом субъекта РФ программ государственных (муниципальных) заимствований и гарантий.

Субъекты РФ (муниципальные образования), отнесенные к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, будут обязаны согласовывать с соответствующим финансовым органом программы государственных (муниципальных) заимствований и гарантий, а также предоставлять ему проект основных направлений долговой политики.

Субъекты РФ (муниципальные образования), отнесенные к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, будут вправе осуществлять рыночные заимствования только в целях рефинансирования долга. Помимо обязанности согласования с Минфином программ государственных (муниципальных) заимствований и гарантий, а также проекта основных направлений долговой политики, они будут обязаны утверждать и реализовывать согласованный с Минфином план восстановления платежеспособности.

В Бюджетный кодекс РФ вводится новая глава "Эмиссия и обращение государственных (муниципальных) ценных бумаг" путем перенесения в нее положений закона "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", который предлагается признать утратившим силу. Уточняется, что государственные и муниципальные ценные бумаги могут быть выпущены только в виде облигаций.

Правительство наделяется полномочиями устанавливать правила списания и восстановления в осуществляемом госкорпорацией "ВЭБ.РФ" учете задолженности по валютным кредитам Внешторгбанка СССР и Внешэкономбанка СССР, предоставленным до 1992 года включительно.

Увеличивается с шести до 12 месяцев максимальный срок, на который субъекты РФ вправе размещать бюджетные средства на банковских депозитах. Также уточняются правила предоставления государственных и муниципальных гарантий. До 1 января 2025 г. предусматривается возможность превышения объема муниципального долга по сравнению с установленными значениями для муниципальных образований, на территории которых проводились международные спортивные соревнования, решение о проведении которых приняты президентом или правительством РФ, при выполнении ими ряда условий.