Госдума одобрила в I чтении освобождение от НДС ввоза в РФ гражданских воздушных судов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий освобождение от НДС ввоза на территорию России воздушных судов, подлежащих регистрации в Российском открытом реестре судов. Документ был инициирован правительством РФ.

К доходам, не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, предлагается отнести доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации или реализации судов, зарегистрированных в Российском открытом реестре судов, по аналогии с доходами судовладельцев, суда которых зарегистрированы в Российском международном реестре судов.

В целях налогового стимулирования развития гражданской авиации законопроектом предлагается освободить от обложения НДС ввоз на территорию России и другие территории, находящиеся под ее юрисдикцией, гражданских воздушных судов, подлежащих государственной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов. Предусматривается также освобождение от обложения НДС ввоза авиационных двигателей, запасных частей и комплектующих изделий, используемых для строительства, ремонта или модернизации на территории России гражданских воздушных судов.

Преференции для авиастроителей создадут новые рабочие места

Как подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев ("Единая Россия"), тема законопроекта важна как для российской промышленности, так и для нашей экономики в целом. "При вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) Российская Федерация взяла на себя обязательство сократить таможенную защиту авиарынка пассажирских самолетов, снизив ее к 2020 году с 20% до 7,5-12%, в зависимости от типа самолета. Идя навстречу пожеланиям наших партнеров, которые на своих территориях не имели производство собственных самолетов, мы пошли на обнуление таможенной пошлины, тем самым создав возможность повысить мобильность нашего населения и не допустить значительного роста цен на билеты", - рассказал журналистам Гутенев.

По его словам, это было во многом связано еще и с тем, что наши авиапроизводители не могли в полной мере выпускать отечественную конкурентоспособную продукцию, которая позволила бы удовлетворить запрос на все более возрастающий объем пассажирских перевозок. "Многое изменилось за последние годы, но то, что сейчас на нашем рынке из около тысячи самолетов (753) - зарубежные, причем 750 находятся вне российской юрисдикции и пользуются этими преференциями, конечно, создает определенные сложности российским производителям гражданских самолетов", - сказал парламентарий.

"У нас есть очень большие ожидания, что программа поддержки наших авиастроителей даст серьезный импульс не только при производстве авиатехники на территории Российской Федерации, но и при реализации международных проектов. Так, хорошо известный вам проект по созданию с Китаем широкофюзеляжных самолетов GR929 позволит снизить зависимость от Boeing и Airbus, поставляемых сейчас достаточно активно, в том числе и на российский рынок. И корректировка Налогового кодекса в части создания дополнительных налоговых преференций для наших авиастроителей - это дополнительные рабочие места и стимул для развития нашей экономики", - заключил Гутенев.