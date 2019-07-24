Временная администрация МБСП оспаривает сделку на 40,5 млн руб. с фирмой руководства банка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Временная администрация Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), у которого отозвали лицензию, оспаривает сделку по перечислению 40,5 млн рублей фирмой "Мололит", бенефициаром которой является Татьяна Бажанова - член совета директоров МБСП, со счета в МБСП в другой банк, следует из определения о принятии иска Арбитражным судом Петербурга и Ленинградской области.

"Заявитель просит признать недействительной сделку - перевод денежных средств в размере 40,5 млн рублей со счета общества с ограниченной ответственностью "Монолит" в Международном банке Санкт-Петербурга на счет общества с ограниченной ответственностью "Монолит" в Петербургском филиале АО "Юникредит банка", - говорится в документе.

В определении отмечается, что временная администрация также требует обязать фирму "Монолит" вернуть эти деньги в МБСП. Рассмотрение иска назначено на 27 августа. Согласно данным базы СПАРК, фирма "Монолит" зарегистрирована в Санкт-Петербурге, она занимается управлением недвижимостью на договорной основе. Основным бенефициаром фирмы с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, по данным СПАРК, является Татьяна Бажанова.

В прошлом году ЦБ отозвал у МБСП лицензию на осуществление деятельности, ввел в банке временную администрацию и затем подал иск с требованием признать его банкротом. После этого в рамках дела о банкротстве администрация потребовала отменить сделки банка по кредитным договорам с частной компанией на сумму 626,5 млн рублей. В мае текущего года арбитраж Петербурга отказал временной администрации в признании этих сделок недействительными.

Еще один иск администрации на 84,1 млн рублей был подан к членам совета директоров банка. В исковом заявлении администрация требует признать недействительными приказы председателя правления МБСП с января по октябрь 2018 года, по которым члены совета директоров банка Максим Анищенков, Сергей и Татьяна Бажановы, а также Елена Скворцова получили премии на общую сумму 84,1 млн рублей, и взыскать эти деньги с них в пользу банка. Очередное заседание суда по данному вопросу, по информации арбитража Петербурга, назначено на 20 августа.

В Арбитражном суде Москвы также рассматриваются ответные иски МБСП к Банку России с требованием отменить решения регулятора о введении временной администрации и отзыве лицензии. Очередное заседание по иску состоялось 9 июля, на котором рассмотрение дела перенесли на 4 сентября.