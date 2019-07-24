Росрыболовство считает неправомерным задержание КНДР судна с российскими рыбаками

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Росрыболовство считает неправомерным задержание властями КНДР судна с российскими рыбаками, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Задержание считаем неправомерным, так как в соответствии с международным правом проход через исключительную экономическую зону разрешен. По данным системы мониторинга Росрыболовства, судно проходило в отдалении от берега, вне территориальных вод страны", - отметили в Росрыболовстве.

Ранее в среду сообщалось, что посольство России в КНДР предпринимает меры по возвращению членов экипажа российского рыболовецкого судна "Сянхайлинь-8", на борту которого находились 15 россиян и двое южнокорейцев. Судно было задержано в ночь на 17 июля. Формальная причина задержания - заход судна в охраняемую зону.

По данным Росрыболоства, судно следовало из порта Сокхчо (Южная Корея) в контрольную точку "Восток - 1" и было задержано на ходу пограничным кораблем КНДР и отконвоировано в порт Вонсан. По информации российского консульства в КНДР, на судне отключены средства технического контроля и спутниковая телефонная связь, изъяты мобильные телефоны у членов экипажа. Капитан и старший помощник капитана находятся в гостинице также без связи.

Судно принадлежит ООО "Северо-восточная рыболовная компания" и приписано к порту Невельск. С судовладельцем налажена оперативная связь как со стороны Росрыболовства, так и со стороны МИД России. Сейчас идет выяснение обстоятельств инцидента по дипломатическим каналам, на месте идет работа консульства России в КНДР.

"В свою очередь, для разрешения ситуации Росрыболовство задействует инструмент межправительственного соглашения от 6 мая 1987 года между правительством СССР и правительством КНДР о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. То есть до разрешения ситуации Россия не будет проводить очередную сессию Российско-корейской смешанной комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства, которая проводится в соответствии с данным соглашением. На ежегодных сессиях комиссии определяются условия взаимного доступа в экономзоны обоих государств для рыболовства. Так, для рыбаков КНДР на платной основе выделяется квота на добычу кальмара в Приморье", - сообщили в Росрыболовстве.

Перенос сроков проведения этой сессии не означает приостановку сотрудничества в рыболовной сфере между двумя странами, уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.