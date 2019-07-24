Минэнерго РФ решило объединить опыт нефтяников для цифровой трансформации отрасли

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минэнерго РФ сообщило о создании рабочей группы "Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли", которая станет отраслевым центром компетенции по внедрению в отрасль цифровых технологий. В ее состав войдут представители "Газпрома", "Газпром нефти", "Сибура", "Роснефти", "Лукойла", "Татнефти", "Транснефти", "Сургутнефтегаза" и "Новатэка", она будет создана на базе автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика".

"Ключевыми задачами рабочей группы станут формирование целевого видения цифровой трансформации нефтегазового комплекса, а также оценка лучших практик разработки и внедрения в отрасли цифровых технологий, потенциальных эффектов и затрат на цифровизацию, определение критически важных технологических решений и возможности тиражирования пилотных проектов", - сообщает Минэнерго.

Рабочая группа будет готовить предложения по корректировке нормативно-правовой базы для внедрения новых цифровых технологий, а также по разработке отраслевых профессиональных стандартов обучения новых кадров.

По словам замглавы Минэнерго Павла Сорокина, появление такой экспертной площадки для взаимодействия органов государственной власти и отраслевого сообщества позволит не только наладить устойчивый диалог и эффективную обратную связь между ними, но также объединить усилия на пути к цифровой трансформации нефтегазового комплекса и сформировать консолидированную позицию по ключевым направлениям реализации ведомственного проекта "Цифровая энергетика".