Google заплатит 100 тыс. рублей штрафа за объявления по написанию дипломов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала компанию Google за нарушение закона о рекламе из-за публикации объявлений о подготовке и написании выпускных квалификационных работ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Ранее в ФАС России обратился гражданин с указанием на распространение рекламы услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ в поисковой системе Google. <...> Рекламные объявления представляли собой гиперссылки для перехода на сайты с предложением услуг по написанию дипломных работ. Объектом рекламирования являлись услуги по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ", - говорится в сообщении.

Комиссия ФАС приняла решение, что компания нарушила требования закона о рекламе. Google придется заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.