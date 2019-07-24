Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,57-0,79%

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в среду показали снижение. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,79%, до 2679,85 пункта, индекс РТС - на 0,57%, до 1337,85 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:49 мск снизился на 0,07%, до 63,118 рубля, курс евро уменьшился на 0,18%, до 70,33 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,68%, до $63,75 за баррель.

В четверг российский рынок может восстановиться до рубежа 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, так как текущая конъюнктура не предполагает развития коррекции, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Он добавил, что подтянуть завтра индекс могут акции нефтяников.

Из значимых событий - завтра рынок будет ожидать информации об итогах заседания ЕЦБ по ставке. В "БКС Премьер" не ожидают изменений, но полагают, что европейский регулятор продолжит готовить почву для смягчения денежно-кредитной политики. Помимо прочего, в четверг стоит обратить внимание на первичные обращения за пособиями по безработице за неделю, а также заказы на товары длительного пользования в июне в США. В России операционные результаты по итогам II квартала опубликуют "Лента" и "Магнит", добавили в компании.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин также ожидает завтра повышение российского рынка акций, а также курса доллара США к рублю. Ожидаемый диапазон закрытия завтрашних торгов для индекса ММВБ и курса USD/RUB составит 2660-2710 пунктов и 63-63,20 рубля за доллар США, пояснил он.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова считает, что опасность развития нисходящего движения индекса Мосбиржи в район 2665 пунктов в ближайшие дни сохраняется, технические перспективы индексов по-прежнему умеренно негативны.

Она добавила, что инвесторы на рынке РФ возможно предпочтут дождаться более низких уровней акций для новых покупок, "не исключено, что новые серьезные драйверы у рынков появятся не раньше конца июля - начала августа, когда пройдет заседание ФРС и состоится очередной раунд торговых переговоров США и Китая".