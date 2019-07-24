Антипинский НПЗ намерен взыскать ущерб от действий Мазурова, если суд установит его вину

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Руководство Антипинского нефтеперерабатывающего завода намерено взыскать ущерб, причиненный действиями бывшего основного акционера Дмитрия Мазурова и экс-гендиректора Геннадия Лисовиченко, если их вина будет установлена судом. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор завода Максим Андриасов.

"Для нас это всего лишь инструмент защиты своих прав и возврата ущерба, потому что весь ущерб, который нам нанесен, мы как гражданский истец в уголовном судопроизводстве будем требовать к возмещению от виновных лиц", - сказал топ-менеджер.

По его словам, если суд установит вину, то НПЗ будет просить арестовать и продать активы, которые "красиво спрятаны" и формально не обеспечивают кредиты, для компенсации причиненного ущерба.

В уголовных делах могут появиться новые эпизоды

Андриасов отметил, что уголовные дела против Мазурова и Лисовиченко могут пополниться новыми эпизодами. "Ситуация сейчас выглядит так, как будто мы вошли в темную комнату, светим фонариком и высвечиваем потихоньку новые факты. Мы не ждем, пока иллюминируем всю комнату и опишем все ужасные вещи, которые происходили, а выявили факт, например, продажи по заниженным ценам - написали заявление. Я уверен, что у следственных органов гораздо больше возможностей по выявлению таких эпизодов, чем у нас. Думаю, новые факты еще будут в скором времени высвечиваться", - рассказал гендиректор НПЗ.

Он отметил, что и завод по мере выявления новых фактов будет информировать следствие.

Мазурова задержали в Шереметьево 13 июля, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено после заявления главы Сбербанка Германа Грефа.

Согласно заявлению, Мазуров не вернул кредит Сбербанка на $29 млн, а "вместе с неустановленными лицами распределил по своему усмотрению".

Тверской суд Москвы заключил бизнесмена под стражу до 12 сентября. Свою вину он не признает.

В ходе судебного заседания об избрании ему меры пресечения Мазуров заявил, что не "вел хозяйственной деятельности на заводе и не расписывался в получении этих кредитов", а был лишь поручителем.

Андриасов эту информацию опровергает. По его словам, всю операционную деятельность Антипинского НПЗ контролировал "Новый поток", председателем совета директоров и основателем которого является Мазуров. "Все утверждения Дмитрия Мазурова о том, что он не занимался операционной деятельностью - ложь, потому что все решения принимались "Новым потоком". Все решения они принимали - его экономисты, финансисты, закупщики", - подчеркнул Андриасов. "Бухгалтерия, юридические, коммерческие вопросы, закупки - все это управлялось "Новым потоком", то есть завод не принимал никаких решений, вплоть до того, что я даже платежные документы не мог подписывать [после назначения на должность гендиректора НПЗ в ноябре 2018 года]", - пояснил он.

Другие претензии к Мазурову и Лисовиченко

Вместе с Мазуровым по делу о мошенничестве проходит бывший гендиректор НПЗ Лисовиченко, который занимал этот пост с 2004 года.

Сбербанк утверждает, что, помимо прочего, выявил "многочисленные факты заключения АО "Антипинский НПЗ" договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж".

Гендиректора Антипинского НПЗ подозревают в заключении заведомо невыгодного договора, который нанес ущерб предприятию в размере более 35 млн рублей.

Андриасов пояснил, что уголовное дело против Лисовиченко связано с продажей железнодорожного пути Антипинского НПЗ предприятию, "которым на 50% владеет тесть Лисовиченко и один из топ-менеджеров завода". "Все точки завода, с помощью которых можно было заблокировать деятельность Антипинского НПЗ, были выведены на компании, связанные с Мазуровым и его менеджерами. Например, завод производит вакуумный газойль - 180 тыс. тонн в месяц (это 30% всего производства нефтепродуктов), он вывозится с завода по единственному железнодорожному пути, по-другому никак. Лисовиченко взял и продал этот подъездной путь предприятию, которым на 50% владеет его тесть и один из топ-менеджеров завода", - рассказал Андриасов.

По его словам, железнодорожный путь был продан якобы в счет "нарисованных" долгов завода перед этим предприятием. "Этими долгами "расплатились" за железнодорожный путь, а потом сдали его заводу в аренду. В любой момент они могли заблокировать отгрузки и все - миллиардные убытки. Мы сказали - так дело не пойдет. В результате - уголовное дело. И я уверен, что таких эпизодов всплывет еще много", - добавил глава Антипинского НПЗ.