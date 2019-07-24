Патрушев примет участие в церемонии перекрытия реки Кемь для строительства ГЭС в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник, 30 июля, примет участие в церемонии перекрытия русла реки Кемь в Карелии. Остановка русла водоема станет одним из ключевых этапов строительства двух малых Белопорожских ГЭС в Кемском районе, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе правительства Карелии.

"Во вторник, 30 июля, на стройплощадке Белопорожских ГЭС состоится церемония перекрытия русла реки Кемь. Это один из самых знаковых и сложных этапов в строительстве любой гидроэлектростанции. Команду на перекрытие русла реки на строительной площадке даст Секретарь Совета Безопасности России, председатель госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия Николай Патрушев", - говорится в сообщении.

В настоящее время на объекте продолжается возведение двух зданий малых ГЭС, идет монтаж турбин. Специалисты, работающие в круглосуточном режиме, завершили устройство трех сегментных затворов водосливной плотины. Всего на площадке трудятся 270 человек. Как ранее сообщалось, завершить и запустить в работу Белопорожские ГЭС планируется до конца 2019 года.

Проект строительства малых гидроэлектростанций "Белопорожская ГЭС-1" и "Белопорожская ГЭС-2" в Кемском районе Карелии стал первым проектом на территории России, который профинансирован Новым банком развития, созданным странами БРИКС. Соответствующее решение было принято в июле 2016 года. В тот же год был дан старт строительству. Реализацию осуществляет компания АО "Норд Гидро".

Суммарная мощность энергетических комплексов составит 49,8 МВт. Запуск двух новых ГЭС позволит создать 30 новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. По прогнозам правительства региона, проект принесет в бюджет республики порядка 12 млрд рублей в виде налоговых отчислений.