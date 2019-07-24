Титов считает, что попытки выставить в России бизнесменов мафиози должны быть искоренены

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что необходимо отказаться от применения статьи об организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ) по делам об экономических преступлениях, а все попытки выставить бизнесменов мафиози должны быть искоренены.

"С нашей точки зрения, самый рациональный подход - вообще запретить вменение 210 статьи лицам, обвиняемым в совершении экономических преступлений", - сказал Титов ТАСС, комментируя заявление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, сообщившего в интервью "Российской газете", что следователи СК в 2019 году возбудили только четыре дела в отношении бизнесменов по статье 210 УК РФ.

Титов уточнил, что в 2018 году, по данным Генпрокуратуры, всеми следственными органами было возбуждено 65 дел по статье 210 УК РФ, связанных с преступлениями экономической направленности. "К нам в аппарат уполномоченного с начала года поступило 16 обращений по поводу вменения статьи 210. Большая часть дел возбуждена следователями МВД, но несколько дел в производстве Следственного комитета", - сказал Титов.

По его словам, в трех случаях в 2019 году статья 210 была добавлена к ранее предъявленным обвинениям, в одном - дело возбуждено в 2019 году. "Похоже, что все четыре дела, о которых говорил Бастрыкин, попали прямиком к нам. По поводу 210 статьи к нам обращаются все чаще, и это крайне удручает. Проблему давно пора решить кардинально", - сказал Титов.

В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что "на сегодняшний день юридическая техника такова, что под преступное сообщество" можно подвести совет директоров любой организации. Данную ситуацию глава государства назвал недопустимой, добавив, что необходимо "внести изменения в действующий закон".