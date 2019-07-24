Более 50 предприятий Северной Осетии предложат бывшим работникам "Электроцинка" вакансии

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 июля. /ТАСС/. "Ярмарка вакансий" пройдет в Северной Осетии 31 июля, на ней бывшим работникам завода "Электроцинк" во Владикавказе местные предприятия предложат более 250 вакансий. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе строймаркета "Мегадом", который является организатором мероприятия.

После пожара в одном из цехов завод "Электроцинк" (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию, УГМК) было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе, остановлены, в июне предприятие расторгло трудовые договоры с 1128 работниками.

"На "Ярмарке вакансий" будут участвовать предприятия Северной Осетии, которые готовы предложить более 250 вакансий бывшим работникам завода "Электроцинк". При этом с вакансиями смогут ознакомиться и все желающие, для кого актуален поиск работы", - сказал собеседник агентства.

Идея проведение ярмарки появилась на расширенном заседании совета по предпринимательству при главе республики по вопросам трудоустройства работников завода "Электроцинк".

Ярмарка состоится в доме культуры "Металлург" во Владикавказе. Вакансии предложит и комитет занятости населения республики. Всего за трудоустройством в органы службы занятости населения обратилось более 1 тыс. бывших работников завода.

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее в Северной Осетии. В 2017 году на заводе было произведено свыше 73 тыс. тонн цинка и 123 тыс. тонн серной кислоты, а также 307 тонн кадмия. Среднее число сотрудников на 2017 год - 1806 человек.

Цех электролиза, в котором произошел пожар, был построен в 1934 году, компания планировала его модернизировать. Для снижения экологических рисков предполагалось до 2022 года провести замену устаревшего и изношенного оборудования, внедрить современное оборудование с полным контролем производственного процесса. После пожара вновь возник вопрос об экологичности предприятия. Парламент Северной Осетии 25 октября принял обращение к федеральным властям и руководству УГМК с просьбой закрыть завод.