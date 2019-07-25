Освоенные инвестиции по ключевым строительным проектам в Хайкоу составили около $2,5 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 25 июля. /ТАСС/. Общий объем освоенных инвестиций по уже реализуемым строительным проектам в Хайкоу, административном центре южной китайской провинции Хайнань, составил порядка 17 млрд юаней (около $2,5 млрд). Такие данные публикует газета "Хайкоу жибао".

Как пишет издание, на днях в Хайкоу был дан старт выполнению 17 новых масштабных строительных проектов с общим объемом планируемых инвестиций около 8,8 млрд юаней (около $1,2 млрд). Это уже пятая группа таких проектов за последние годы.

Предыдущие четыре включали в себя в общей сложности 60 строительных объектов. Планируемый объем инвестиций по ним оценивается на сумму около 67,5 млрд юаней (около $9,9 млрд).

Среди наиболее важных строек - сооружение второй очереди Хайнаньского международного выставочного центра, по которому уже освоено порядка 79% от общего объема планируемых для его реализации инвестиций. В настоящее время продолжается возведение наземных конструкций центра. На следующем этапе предусмотрено объединение сооружений первой и второй очереди в единый комплекс.

Более 59% от выделенных инвестиций на реализацию всех пяти групп проектов составляют капиталовложения в сооружение производственных объектов.

Создание зоны свободной торговли на Хайнане

Весь последний год власти провинции Хайнань активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны запустит процессы глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.