Спрос россиян на экстерриториальную регистрацию недвижимости с 2018 года вырос на 16%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Спрос россиян на экстерриториальную регистрацию недвижимости вырос на 16% в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Экстерриториальный принцип оказания услуг Росреестра - это возможность обращаться за регистрацией прав и постановкой на кадастровый учет в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения регистрируемого объекта недвижимости.

"За первую половину 2019 года Федеральная кадастровая палата приняла по экстерриториальному принципу почти 169 тыс. заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимое имущество. По сравнению с I полугодием 2018 года россияне стали подавать заявления по экстерриториальному принципу на 16% чаще", - говорится в распространенном сообщении.

В кадастровой палате уточнили, что в первом полугодии 2019 года больше всего заявлений на оформление недвижимости по экстерриториальному принципу поступило от москвичей - 25,7 тыс. Далее следуют Московская (22,3 тыс.) и Нижегородская области (11,7 тыс.), а также Краснодарский край (8,1 тыс.).

"Иными словами, жителю Нового Уренгоя совершенно не обязательно ехать в Краснодарский край, чтобы оформить полученный в наследство домик у моря. Учетно-регистрационные действия по экстерриториальному принципу проводятся в те же сроки, что и обычно: это пять рабочих дней для кадастрового учета, семь - для регистрации права собственности. Одновременная процедура кадастрового учета и регистрации прав занимает всего десять рабочих дней", - приводятся в сообщении слова замглавы Федеральной кадастровой палаты Игоря Абазова.

Возможность оформлять недвижимость по экстерриториальному принципу у жителей России появилась в 2017 году с вступлением в силу закона "О государственной регистрации недвижимости".