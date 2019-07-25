Кабмин увеличил размер преференций для российской радиоэлектронной продукции при закупках

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило разработанное Минпромторгом постановление, которым устанавливаются преференции до 30% для отечественной радиоэлектронной продукции и вводятся ограничения на участие в госзакупках импортного оборудования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, распространенном в четверг.

В министерстве напомнили, что в рамках постановления будет создан единый реестр российской радиоэлектронной продукции, который упорядочит и упростит процедуры допуска и проведения госзакупок как для российских производителей, так и для заказчиков оборудования.

"В постановлении предусмотрены правила формирования и ведения реестра, выделен особый порядок присвоения и подтверждения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения, - рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении. - Кроме того, документ позволяет увеличить размер ценовой преференции до 30% при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр".

По словам Мантурова, таким образом, фактически закупки будут регулироваться двумя способами: путем утверждения правила "третий лишний" или увеличением преференции с текущих 15% до 30%.

Новыми требованиями также устанавливается, что компания для попадания в реестр должна быть зарегистрирована на территории РФ, доля участия российских организаций или граждан должна составлять более 50%. При этом производство должно вестись на территории РФ с применением отечественных интегральных микросхем, а сама компания должна обеспечивать тестовое и сервисное сопровождение для заказчиков.

Создание единого реестра

Ранее кабмин постановил сформировать до 1 января 2020 года единый реестр российской радиоэлектронной продукции, разработав перечень оборудования, происходящего из иностранных государств, и порядок определения статуса телеком-оборудования отечественного производства.

Согласно постановлению, с 1 сентября 2019 года Минпромторг обязан обеспечить формирование и ведение реестра в государственной информационного системе промышленности, до 1 января 2020 года утвердить требования по уровню локализации производства телекоммуникационного оборудования и методику определения российского происхождения такой продукции.

Таким образом, с 1 января 2020 года, говорится в постановлении кабмина, Минпромторг должен обеспечить полноценное ведение реестра в электронном виде.

Стимулирование развития производства российского телекоммуникационного оборудования является одной из задач федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика".