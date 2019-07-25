"Известия": в России число выданных кредитов наличными выросло на четверть в I полугодии

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россияне в первой половине 2019 года взяли на четверть больше кредитов наличными, чем в аналогичном периоде 2018 года. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на отчет Объединенного кредитного бюро.

По данным издания, общая сумма займов наличными в этом году составила 2,2 трлн рублей против 1,8 трлн рублей в I полугодии 2018 года. Средний размер одного кредита увеличился с 249 тыс. до 269 тыс. рублей.

Отмечается, что данные были получены на основе информации более 600 финансовых организаций с клиентской базой более 90 млн человек.

Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) представило статистику, основанную на информации от 4 тыс. российских кредиторов. Согласно этим данным, количество выданных российскими банками потребительских кредитов в I полугодии составило 9,04 млн, что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (8,82 млн кредитов). В сообщении НБКИ отмечалось, что за первое полугодие 2019 года самое большое количество выданных потребкредитов было зафиксировано в Москве (417,2 тыс. кредитов), Московской области (384,9 тыс.) и Краснодарском крае (354,1 тыс.).