Алмазы, туризм и Севморпуть. Чем регионы ДФО хотят заинтересовать инвесторов из Индии

ТАСС, 25 июля. Регионы Дальнего Востока готовы представить индийским инвесторам на предстоящем в сентябре Восточном экономическом форуме (ВЭФ) проекты в сфере туризма, добычи полезных ископаемых, огранке алмазов, а также обсудить сотрудничество в военно-технической сфере. О растущем интересе к двустороннему сотрудничеству, текущем состоянии и перспективах проектов с участием индийского капитала на территории макрорегиона ТАСС узнал от представителей власти и экспертов.

Ожидается, что главным гостем форума в этом году станет премьер-министр Индии Нарендра Моди, которого пригласил президент России Владимир Путин.

"Сейчас ведется подготовка к подписанию Минвостокразвития России "Программы развития российско-индийского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке Российской Федерации на 2020-2026 годы". Программой будут определены основные векторы развития российско-индийского сотрудничества на Дальнем Востоке в приоритетных отраслях (добыча угля, алмазоогранка, энергетика, сельское хозяйство, лесозаготовка и туризм). Полагаем, что в дальнейшем сотрудничество с представителями Республики Индия может быть расширено и включит в себя проекты в Арктическом регионе, в части наращивания объемов поставок и совместного развития Северного морского пути", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития.

Как сообщал ранее журналистам сопредседатель межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, вице-премьер РФ Юрий Борисов, во время ВЭФ Россия и Индия намерены подписать стратегическое соглашение о придании новой динамики взаимоотношениям двух стран, что позволит к 2025 году увеличить товарооборот с текущих $11 млрд до 30 млрд.

Индийские проекты на Дальнем Востоке

Сотрудничество дальневосточных регионов с Индией связано в основном с добычей полезных ископаемых. "Мы поставляем в Индию преимущественно продукцию топливно-энергетического комплекса. Это каменный уголь - 70% от общей стоимости краевого экспорта в Индию, а также нефтепродукты", - рассказал ТАСС зампредседателя правительства Хабаровского края - министр экономического развития Виктор Калашников.

Он добавил, что стороны планируют обсудить на полях ВЭФ возможность экспорта продукции авиа- и судостроения, энергетического машиностроения, деревообработки. Кроме того, хабаровские предприятия готовы поставлять в Индию продукцию из черных и цветных металлов, рыбу и морепродукты, удобрения на основе торфа.

Власти Камчатского края связывают надежды с инвесторами из Индии на реализацию проекта по добыче каменного угля на территории полуострова. В 2017 году подписано соглашение о намерениях по реализации проекта по добыче каменного угля с индийской Tata Power. "Прогнозный объем инвестиций - 36 млрд рублей", - уточнили ТАСС в пресс-службе правительства края.

Проектом предусмотрено создание угледобывающего предприятия на Крутогоровском месторождении. Его реализация позволит производить на Камчатке до 8 млн тонн угля в год, создаст более 2 тыс. новых рабочих мест. В пресс-службе уточнили, что готовится проект соглашения о дальнейшей реализации проекта. Его планируется рассмотреть на полях ВЭФ.

Привлекают льготные условия

Индийский бизнес привлекает на Дальний Восток льготный режим налогообложения. При участии индийского капитала реализуются пять инвестиционных проектов. Предполагаемый объем инвестиций составляет более 53 млрд рублей. "Из пяти проектов, реализуемых индийскими компаниями, четыре являются резидентами зон со специальным режимом ведения хозяйственной деятельности, предусматривающих ряд серьезных налоговых и иных льгот", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития России.

Одной из первых зарубежных компаний, которая смогла воспользоваться льготным режимом Свободного порта Владивосток (СПВ), стала индийская группа компаний KGK. Статус резидента СПВ получила "дочка" KGK - "КГК ДВ", которая открыла во Владивостоке фабрику по огранке алмазов. "Для Приморского края это фактически новое производство, формирующее отрасль, которой здесь, по большому счету, не было до этого", - считают в администрации края. Вскоре после открытия этой фабрики о своем намерении зайти в алмазообрабатывающую отрасль Приморья заявил еще один индийский инвестор - компания М.Suresh, имеющая более чем 50-летний опыт работы в сфере обработки драгоценных камней.

Отрасль является совершенно новой для края, подготовка специалистов для алмазогранильных компаний ранее здесь не велась. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) вместе с администрацией края и московским колледжем организовали подготовку специалистов. Первые 50 человек прошли обучение и приступили к работе в прошлом году. "В компанию пришли талантливые ребята, уже буквально через год они смогли получить призовые места, подтвердив высокий уровень квалификации на чемпионате WorldSkills в компетенции "Огранщик алмазов", - рассказали ТАСС в агентстве.

Сотрудничество в подготовке кадров

Сотрудничество дальневосточных регионов с Индией возможно в сфере образования. Ключевой площадкой взаимодействия с индийскими вузами может стать Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Об этом в ходе визита в Индию в конце июня говорил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В свою очередь, в ДВФУ заявили о готовности открыть представительства индийских вузов на Дальнем Востоке и офисы российского университета в Индии. Университет Чаудхари Чаран Сингх выступил с инициативой открытия в ДВФУ кафедры по изучению йоги. Федеральный университет готов принимать индийских студентов по линии сотрудничества с Университетом БРИКС.

Власти Якутии рассматривают Индию как партнера в области образования и арктическом сотрудничестве. В Северо-Восточном федеральном университете прорабатывается вопрос об открытии двуязычной программы по подготовке врачей для студентов из этой страны, рассказали ТАСС в вузе.

Примером сотрудничества в Арктике является опыт работы Якутии с индийским колледжем Беафут, волонтерской организацией, работающей в области образования, обеспечения питьевой водой и солнечной энергетикой сельского населения стран мира. В 2011 году община Турваургин арктического Нижнеколымского улуса получила от колледжа партию солнечных панелей. "Они показали на практике свою эффективность. Если проект себя зарекомендует, то охватит все арктические районы республики", - рассказал первый замминистра по внешним связям и делам народов республики Владимир Васильев.

V Восточный экономический форум пройдет на острове Русском во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года. Его основными темами станут экономические и социальные показатели роста Дальнего Востока, а также вопросы повышения качества жизни в макрорегионе. Кроме того, в программу войдут межстрановые бизнес-диалоги с Индием, Китаем, Японией, Республикой Корея и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.