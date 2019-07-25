Акции "Газпрома" на Мосбирже выросли на 3%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.

Таким образом, котировки компании полностью отыграли снижение на открытии торгов, произошедшее на новостях о продаже "дочками" "Газпрома" 2,93% бумаг газовой монополии.

Ранее сообщалось, что структуры "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - разместят 693,63 млн акций материнской компании на Московской бирже. Данный пакет бумаг составляет примерно 2,93% капитала компании.

Сбор заявок в рамках размещения акций "Газпрома" пройдет 25 июля. Продажа осуществляется по единой цене и в размере всего пакета акций. Частичная продажа пакета не предусмотрена. Организатор размещения - Газпромбанк.

Российская Федерация контролирует 38,37% акций "Газпрома" через Росимущество, еще 10,97% принадлежит АО "Роснефтегаз". АО "Росгазификация", контролируемое РФ, является держателем еще 0,89% акций компании.