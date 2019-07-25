Пассажиропоток аэропорта Астрахани увеличился на 7,5% в январе-мае 2019 года

АСТРАХАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток Международного аэропорта Астрахань в январе-мае 2019 года увеличился относительно результата аналогичного периода прошлого года на 7,5%, до 244,69 тыс. человек, следует из сообщения воздушной гавани.

На внутренних авиалиниях было обслужено 217,41 тыс. пассажиров (+7,2%), на международных - 27,28 тыс. пассажиров (+10,7%).

Пассажиропоток в мае увеличился на 10% в сравнении с результатом за аналогичный период прошлого года, до 61,79 тыс. человек. На внутрироссийских рейсах было обслужено 49,16 тыс. пассажиров (+9%), на международных - 12,63 тыс. пассажиров, пассажиры прямого транзита - четыре человека.

За пять месяцев аэропорт обеспечил выполнение 1,6 тыс. самолетовылетов (+13,4%), в мае - 403 самолета (+16,8%).

В январе-мае было обработано 465 т грузов и почты, в том числе в мае - 99 т.

Пассажиропоток аэропорта Астрахани в 2018 году составил 599,4 тыс. человек, что превышает результат 2017 года на 2,9%.