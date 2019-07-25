РЖД обсуждают с Минтрансом Филиппин реализацию инфраструктурных проектов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" обсуждают с Минтрансом Филиппин и крупными игроками строительного рынка страны возможность совместной реализации инфраструктурных проектов.

"Профильные компании холдинга ведут работу в данном направлении (начала совместных проектов на Филиппинах - прим. ред.) совместно с Минтрансом Филиппин и крупными игроками местного строительного рынка", - сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД, отвечая на вопрос о готовности участия компании в реализации совместных проектов в этой стране.

В холдинге добавили, что РЖД заинтересованы в развитии сотрудничества с филиппинской стороной в сфере железнодорожного транспорта и готовы рассматривать возможные взаимовыгодные форматы выхода на филиппинский рынок инфраструктурного строительства.