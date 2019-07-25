РЖД приобретут почти 1,4 тыс. локомотивов в 2019-2020 годах

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" планируют в 2019-2020 годах пополнить парк локомотивов на 1379 единиц, их стоимость составит 194,7 млрд рублей. Об этом заявил генеральный директор холдинга Олег Белозеров, слова которого приводятся в пресс-релизе РЖД.

"По его (Белозерова - прим. ТАСС) словам, в текущем году компания скорректирует в сторону увеличения программу закупок и планирует приобрести 709 локомотивов на сумму 92,5 млрд рублей. План 2020 года - 670 единиц на сумму 102,2 млрд рублей", - сообщается в пресс-релизе холдинга.

Ранее сообщалось, что всего РЖД планируют закупить 5,9 тыс. локомотивов до 2025 года.