Безработных хотят привлечь к переписи населения 2020 года с сохранением выплаты пособия

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Участвующим в сборе сведений при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года официальным безработным могут сохранить выплату пособия. Соответствующая норма содержится в проекте указа президента РФ, подготовленном Минэкономразвития совместно с Росстатом и размещенном в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с законом о контрактной системе от 2013 года, граждане должны привлекаться к работам по проведению переписи на основе контрактов. Безработных, работающих переписчиками, относят к занятому населению, снимают с регистрационного учета и прекращают выплату им пособия по безработице.

В этой связи документом предлагается, что при всероссийской переписи населения с 1 по 31 октября 2020 года с безработными будут заключены контракты с сохранением их права на получение пособия по безработице и нахождение на регистрационном учете в государственных учреждениях службы занятости населения.

"Проект указа разработан в целях соблюдения прав лиц, зарегистрированных в государственном учреждении службы занятости в целях поиска подходящей работы и желающих работать по сбору сведений о населении при Всероссийской переписи населения 2020 года, на полную, продуктивную и свободно избранную занятость", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечают разработчики, необходимость принятия законопроекта показал опыт проведения всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов. При переписях населения 2002 и 2010 годов безработные, осуществлявшие сбор сведений о населении, составляли 4% от общего числа переписного персонала.

"Принятие указа президента РФ позволит не только территориальным органам Росстата привлекать на работу переписчиками большее число безработных граждан, заключать с ними контракты после специального обучения и проверки полученных знаний и навыков работы с планшетным компьютером, но и обеспечить занятость хотя и непродолжительного по времени, но значительного числа рабочих мест, а также явится дополнительной социальной поддержкой граждан, ищущих работу", - подчеркивают разработчики проекта.