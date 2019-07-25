Арбитраж Москвы не будет рассматривать обращение "Яндекс еды" к полиции насчет курьеров

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы отказался рассматривать требование "Яндекс.Еды" о признании незаконным постановление полиции об административном наказании за привлечение к работе иностранцев или людей без российского гражданства. Спор должен рассматриваться в суде общей юрисдикции, говорится в определении столичного арбитража.

"Спор не имеет экономического характера, не связан с предпринимательской деятельностью и не относится к специальной подведомственности ... в связи с чем, не подлежит рассмотрению в арбитражном суде <...> Заявление об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции", - говорится в сообщении суда.

В материалах отмечается, что "Яндекс.Еда" обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением об оспаривании постановления об административном правонарушении. 25 июня отдел по вопросам миграции УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве признал компанию виновной в нарушении правил привлечения иностранных граждан к выполнению трудовых обязанностей. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина может повлечь административный штраф в размере от 400 тыс. рублей до 1 млн рублей для юридических лиц, либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

"Яндекс.Еда" является информационным сервисом, у нас нет рабочих отношений с курьерами. Они работают с нашими партнерами, которые оказывают услуги по доставке еды нашим пользователям. Мы будем использовать все права, предоставленные процессуальным законодательством, чтобы доказать правоту своей позиции", - пояснили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

Сервис доставки еды "Яндекс.Еда" (контролируется "Яндекс.Такси", в котором 61% владеет "Яндекс" и 38% - Uber) оказывает населению услуги по доставке готовой пищевой продукции из кафе и ресторанов. Компания действует в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах России.