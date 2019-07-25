Доля нерезидентов в 20-летних ОФЗ составила 49%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Доля нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ) с погашением в 2039 году составила 49%.Об этом журналистам сообщил глава департамента государственного долга Минфина РФ Константин Вышковский.

Минфин РФ 24 июля разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26230 (с погашением 16 марта 2039 года) на сумму 20 млрд рублей. Спрос на аукционе достиг 35,28 млрд рублей, средневзвешенная доходность выпуска составила 7,48% годовых.

"Почти половина, 49%", - указал Вышковский, отвечая на вопрос о доле нерезидентов.

Представитель Минфина уточнил, что министерство продолжит размещать 20-летние ОФЗ. "Мы продолжим предлагать регулярно. Последний раз, когда мы предлагали, спрос был очень неплохой, даже в чем-то неожиданный. Поэтому будем предлагать, если увидим какой-то рост, интерес, значит, можем больше предлагать. Пока с этим инструментом выбрали тактику регулярного, ежемесячного предложения", - указал он.

По данным ЦБ РФ, доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1 июля 2019 года выросла до 30,8% против 30% по итогам мая. "Те возможности по соотношению риска и доходности, которые есть на российском рынке, мало где еще есть. Мы хорошие эмитенты и даем хорошую доходность. Такого соотношения найти на других рынках практически невозможно, - добавил Вышковский. - Это очень хороший инструмент, и санкционная тема уже либо всем надоела и не принимается во внимание, либо все понимают, что на бумаги, купленные сейчас, даже в случае введения каких-нибудь ограничений это не распространится".