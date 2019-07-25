Госдума одобрила изменение требований к потребителям электричества с управляемой нагрузкой

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, меняющий требования к потребителям электроэнергии с управляемой нагрузкой. Документ был инициирован правительством РФ.

Принятый закон исключает из законодательства нормы, регламентирующие особенности работы в Единой энергетической системе России потребителей с управляемой нагрузкой. Из базового закона "Об электроэнергетике" исключаются положения в части госрегулирования услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций.

Закон устанавливает возможность снижения стоимости мощности для покупателей, принявших на себя обязательства по изменению режима потребления электрической энергии (потребители с ценозависимым потреблением), а также покупателей, участвующих в торговле электрической энергией и мощностью с использованием энергопринимающих устройств, влияющих на электроэнергетический режим работы электроэнергетической системы, на которые воздействуют отдельные видов противоаварийной автоматики. Кроме того, уточняется редакция положений, устанавливающих полномочия субъекта оперативно-диспетчерского управления по выдаче диспетчерских команд и распоряжений, связанных с выполнением функций системного оператора.

Документ также уточняет понятие энергосбытовой деятельности - согласно закону, деятельность по зарядке электрической энергией аккумуляторных батарей, в том числе аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями, не является энергосбытовой деятельностью.