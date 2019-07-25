Перевозки пассажиров поездом Иркутск - Улан-Батор выросли на 17,8%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Перевозки пассажиров международным поездом №306/305 Иркутск - Улан-Батор в первом полугодии 2019 года увеличились на 17,8% в сравнении с результатом за аналогичный период прошлого года, до 11 тыс. человек, следует из сообщения РЖД.

В купейных вагонах совершили поездку свыше 9,5 тыс. пассажиров, в вагонах класса "Люкс" - около 1,5 тыс. пассажиров.

Основной поток пассажиров, около 9,7 тыс. человек (88,2%), пришелся на территорию Монголии и обратно и составил из России в Монголию - 3,2 тыс. человек, из Монголии в Россию - 6,5 тыс. человек.

В летнее время, в связи с увеличением востребованности, состав поезда был увеличен и теперь состоит из 10 вагонов купе и одного вагона класса "Люкс".