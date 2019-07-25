Средний размер микрозайма физлицам снизился до 10,3 тыс. рублей в I квартале

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Средний размер микрозайма физическим лицам снизился с 10,8 тыс. рублей в IV квартале 2018 года до 10,3 тыс. рублей в I квартале 2019 года, говорится в аналитическом материале Банка России "Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов".

В ЦБ также отметили, что средний размер микрозайма юрлицам и индивидуальным предпринимателям вырос с 1030 тыс. до 1114 тыс. рублей соответственно по сравнению со значением за IV квартал 2018 года. При этом число заключенных договоров в сегменте микрозаймов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, напротив, снизилось на 25%.

Росту среднего размера микрозайма, говорится в материале, могло способствовать увеличение в 2018 году максимально допустимого размера микрозайма для юрлиц и индивидуальных предпринимателей с 1 млн до 3 млн рублей. Поскольку данные микрозаймы являются более долгосрочными по сравнению с микрозаймами, выдаваемыми физлицам, они представляют более надежный источник процентных доходов для МФО, считают в ЦБ.

Структура портфеля

В целом регулятор отмечает рост заемного банковского финансирования по МФО. Так, портфель микрозаймов в I квартале 2019 года увеличился на 6%, до 174 млрд рублей. Доля займов физическим лицам в структуре портфеля по итогам квартала сохранилась на уровне 82%. Доля займов сегмента PDL (заем "до зарплаты" на срок не более 30 дней на сумму не более 30 тыс. рублей) за квартал выросла с 23% до 24% совокупного портфеля, в объеме выданных в течение квартала займов доля данного сегмента составила 46%.

На протяжении I квартала 2019 года в объеме выданных микрозаймов в сегменте физических лиц увеличивалась доля займов PDL - с 46% до 51% и уменьшалась доля займов IL (заем на срок более 30 дней на сумму свыше 30 тыс. рублей) - с 54% до 49%.

Изменению текущей структуры портфелей МФО, по мнению аналитиков, будут способствовать такие регуляторные изменения как снижение максимального размера выплат, которые микрофинансовые компании могут потребовать с заемщика до двукратного размера с 1 июля и 1,5-кратного с 1 января 2020 года; ограничения ежедневной процентной ставки до 1% с 1 июля; ограничение круга лиц, для которых будет возможна уступка прав по договорам потребительского кредита (займа).

"Указанные регуляторные новации могут привести к изменению структуры портфелей МФО, переходу части компаний, работающих в сегменте PDL, в сегмент IL, а также к пересмотру скоринговых моделей и более тщательному отбору заемщиков вслед за сокращением процентных доходов", - говорится в материале.