Три импортера нефтепродуктов на Украине заявили о прекращении поставок дизтоплива из РФ

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Три украинских импортера нефтепродуктов уже заявили об остановке поставок дизельного топлива из России из-за ввода пошлин со стороны Киева. Об этом в четверг сообщил директор украинской консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"С утра крупнейший импортер этого ресурса заявил об остановке поставок с 1 августа. Два крупных импортера мне тоже подтвердили: на август отказались от трубы и попробуют найти другой ресурс", - написал он в Facebook.

Ранее крупнейший импортер нефтепродуктов на Украине Wexler Group заявил, что с 1 августа прекратит поставку дизельного топлива из России из-за ввода пошлин и будет искать альтернативные источники импорта дизельного топлива. В компании подчеркнули, что дополнительная спецпошлина "делает дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными".

17 июля правительство Украины ввело специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. Как пояснил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус, такое совместное решение главы государства и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций. Представитель президента сообщил, что спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года. Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

С 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС Россия для защиты экономических интересов страны приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. С начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России. Украина в свою очередь приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", которое вступило в силу с 10 января 2016 года.

Украина с 2016 года вводит пошлины и эмбарго на российские товары. Под ограничения ранее, в частности, подпали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты, ряд химикатов, минеральные удобрения, железнодорожное оборудование, корма для животных и продукция ветеринарной медицины, а также легковые автомобили, автобусы, тракторы, грузовики и мотоциклы. Правительство страны 5 июля продлило действие постановления о запрете на ввоз российских товаров в страну до 31 декабря 2020 года.