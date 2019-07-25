В Ростовской области 5 млрд рублей доходов направят на увеличение зарплат и ремонт дорог

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 25 июля. /ТАСС/. Доходы бюджета Ростовской области в 2019 году увеличатся на 5 млрд рублей. Соответствующие изменения в областной закон о бюджете на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов в четверг приняли депутаты Законодательного собрания региона.

"Все изменения касаются увеличения доходов и расходов. Это очень позитивная тенденция, она началась в 2017 году и продолжается третий год подряд. На нынешнем заседании областной бюджет пополнится дополнительно 5 млрд рублей и, что самое важное, 4,5 млрд из них - это увеличение собственных доходов областного бюджета", - сказал журналистам председатель Заксобрания Александр Ищенко.

Он отметил, что такие показатели свидетельствуют о выполнении поставленной губернатором региона задачи по выходу Ростовской области из числа регионов России с высокой дотационностью. "Мы не хотим отказываться от федеральной помощи, просто форма будет меняться, и, если мы увидим другие цифры бюджета, мы поймем, что, на самом деле, поддержка федерального бюджета растет. Именно эти два фактора роста позволяют нам решать масштабные социальные и инфраструктурные проекты", - сказал глава Заксобрания.

По словам Ищенко, указанные средства пойдут на увеличение зарплат в социальной сфере, обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, денежные выплаты в связи с рождением первого ребенка, а также на ремонт и развитие дорожной сети региона, в том числе на реконструкцию мостового перехода по улице Малиновского в Ростова-на-Дону. Этот проект планируется завершить в 2020 году, уточнил Ищенко. Кроме того, деньги также направят на проектирование дворца спорта в Ростове-на-Дону и строительство центра спортивной подготовки по тяжелой атлетике, реконструкцию стадиона "Шахтер" в городе Шахты.