Центры цифрового и гуманитарного профилей появятся во всех районных школах Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июля. /ТАСС/. Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста" появятся к 2022 году по нацпроекту "Образование" во всех школах в районах Северной Осетии, кроме Владикавказа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"В рамках нацпроекта к 2022 году центры цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста" появятся во всех школах республики, кроме Владикавказа. Так, в 2020 году в школах, которые расположены в сельской местности, появится дополнительно 42 центра цифрового и гуманитарного профилей, а в 2021 году - еще 72", - сказал собеседник агентства.

С начала нового учебного года "Точки роста" уже начнут работу в 17 сельских школах. Всего на реализацию проекта Северной Осетии выделено 26 млн рублей. На выделенные средства будут приобретены 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-тренажеры. Педагоги, которые будут работать в "Точках роста", пройдут курсы повышения квалификации. С 29 июля по 9 августа в "Кванториуме-15" во Владикавказе состоятся мастер-классы для учителей технологии.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.