Власти Северной Осетии просят ускорить создание центра поддержки одаренных детей

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии обратились в Минпросвещения РФ с просьбой ускорить создание центра выявления и поддержки одаренных детей, начало строительства которого запланировано в 2022 году. Об этом сообщила в четверг по итогам встречи главы республики Вячеслава Битарова и министра просвещения РФ Ольги Васильевой пресс-служба главы и правительства республики.

"Министерством просвещения была отобрана заявка на создание центра выявления и поддержки одаренных детей, строительство запланировано на 2022 год, - говорится в сообщении. - Вячеслав Битаров обратился к Ольге Васильевой с просьбой перенести создание центра на более ранний срок".

В настоящее время в республике уже определен земельный участок и найден спонсор для строительства учебного и спального корпусов.

Образовательный центр будет создан по образцу инновационного научно-технологического центра "Сириус". Работа будет вестись во взаимодействии с фондом "Талант и успех".

Центр "Сириус" был открыт на базе олимпийских объектов образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Центр призван охватить большое число одаренных детей из всех регионов, а также создать систему социальных связей, объединяющую в себе профориентационные, образовательные, спортивные, творческие и иные ресурсы. Выпускниками "Сириуса" стали около 22 тыс. одаренных школьников из 85 субъектов РФ.