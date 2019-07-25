Unipharm локализует в России производство препарата для улучшения сна на базе "Новамедика"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Портфельная компания "Роснано" "Новамедика" и корпорация Unipharm локализуют в России производство лекарственного препарата для улучшения сна "Мелаксен". Врачи и пациенты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получат доступ к произведенному в РФ препарату уже в 2020 году, сообщила в четверг пресс-служба УК "Роснано".

"Российская фармацевтическая компания "Новамедика" (инвестиционный проект УК "Роснано") и американская фармацевтическая корпорация Unipharm приступили к реализации совместного проекта по локализации производства в РФ лекарственного препарата для улучшения циркадных циклов сна - "Мелаксен". Объем производства препарата будет исчисляться сотнями тысяч упаковок в год, что полностью покроет потребности пациентов, проживающих на территории ЕАЭС", - говорится в сообщении.

Для корпорация Unipharm "Мелаксен" станет первым препаратом, производство которого будут запущено в России. "Новамедика Иннотех" уже приступила к трансферу технологии и методов контроля качества "Мелаксена". Далее, после необходимых регуляторных процедур, на производственных площадях R&D-центра будет налажен полный цикл производства готовой лекарственной формы препарата. Врачи и пациенты стран ЕАЭС смогут приобрести "Мелаксен" уже в 2020 году.

"Для нашей компании решение о локализации является стратегическим шагом. Оно полностью отражает долгосрочные планы развития компании как в России, так и на пространстве ЕАЭС. Наше партнерство с "Новамедикой Иннотех" будет способствовать повышению доступности современной медицинской помощи, поможет обеспечить россиян качественными, современными и доступными лекарственными средствами, создаст дополнительные рабочие места", - сказал генеральный директор Unipharm Russia Николай Анищенко, слова которого приводятся в сообщении.

О группе "Роснано"

Акционерное общество "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". АО "Роснано" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории России.

Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. Благодаря инвестициям "Роснано" на данный момент открыто 103 завода и R&D-центра в 37 регионах России. В течение пяти лет компания работает с прибылью.

Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданное в декабре 2013 года. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс. Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.