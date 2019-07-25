Власти Ленинградской области снизили порог для предоставления льгот инвесторам

ГАТЧИНА /Ленинградская область/. 25 июля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области разработали законопроект, который вводит статус региональных инвестиционных проектов и снижает порог для предоставления им льгот. Налог на прибыль снижается до 10%, а от имущественного инвесторы будут полностью освобождены, сообщил в четверг председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности региона Дмитрий Ялов.

"Льготы получат не только проекты начиная с 300 млн рублей, как было раньше, а проекты, начинающиеся с 50 млн рублей. Следующая граница - 500 млн рублей, здесь объем инвестиций влияет только на срок предоставления льгот. Эти льготы предоставляются только под абсолютно новые проекты, то есть 90% выручки должно быть получено от нового проекта. Это решение федерального законодательства", - рассказал он на выездном заседании правительства региона.

Ялов пояснил, что изменение в Ленинградской области механизма поддержки инвесторов связано с тем, что федеральным законодательством вводится запрет на установление регионами пониженной ставки по налогу на прибыль организаций. "С 2023 года [изменения] не позволяют предоставлять новые льготы по налогу на прибыль, которые раньше у нас существовали по областному закону, благодаря которому мы по итогам 2018 года мы получили объем инвестиций 470 млрд рублей", - добавил председатель комитета. При этом, по новым условиям федерального законодательства, исключением для предоставления налоговых преференций стали специальные инвестиционные контракты (СПИК), территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) и региональные инвестиционные проекты (РИП). Последнего статуса ранее в Ленинградской области не существовало, он вводится новым региональным законом.

Документ предусматривает для региональных инвестиционных проектов снижение ставки налога на прибыль до 10% и освобождение от уплаты налога на имущество организаций. Для инвестпроектов от 50 до 500 млн рублей срок действия льгот составит не более четырех лет, а при инвестициях свыше 500 млн рублей - не более шести лет.

"По федеральному законодательству мы РИПам должны предоставлять только льготу по налогу на прибыль. Мы единственный субъект России, где предусмотрены налоговые льготы на имущество на одинаковый срок со льготами по налогу на прибыль. Для инвесторов на начальном этапе реализации проекта преференции по имуществу зачастую важнее", - отметил Ялов.