Проектирование завода по глубокой переработке пшеницы под Пензой завершится в сентябре

ПЕНЗА, 25 июля. /ТАСС/. Проект крупного завода по переработке пшеницы в городе Сердобске Пензенской области будет подготовлен к сентябрю. Планируется, что площадь застройки завода составит около 150 тыс. кв. м, сообщил в четверг на заседании правительства Пензенской области зампредседателя правительства региона Андрей Лузгин.

"Проектирование завода завершается в сентябре, инвестор рассчитывает, что в сентябре-октябре документы будут поданы на госэкпертизу. Мы надеемся, что до конца года перейдем к решению других вопросов по этому проекту", - отметил Лузгин.

Он подчеркнул, что проект очень сложный с технической точки зрения. "Только площадь застройки занимает более 150 тыс. кв. м. На текущий момент в привязке к евро объем инвестиций составляет порядка 20-21 млрд рублей", - добавил зампредседателя правительства, уточнив, что на заводе будет создано около 700 рабочих мест.

Компания "Технокорд" является резидентом территории опережающего социально-экономического развития, созданной в городе Сердобске. На заводе по глубокой переработке пшеницы будут производить глюкозно-фруктозный сироп, глютен, лимонную кислоту, высокобелковые корма для животных.

По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, завод сможет решить проблему с переработкой большого количества зерна в регионе. В феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи был подписан трехсторонний протокол о намерениях по сотрудничеству в рамках проекта между правительством Пензенской области, компанией "Технокорд" и крупнейшим в Китае производителем и поставщиком продуктов питания COFCO Corporation.