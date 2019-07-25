Globo: суд в Бразилии обязал Petrobras предоставить топливо для застрявших иранских судов

ТАСС, 25 июля. Председатель Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Жозе Антониу Диас Тоффоли вынес решение, согласно которому государственная нефтегазовая компания Petrobras обязана предоставить топливо для заправки иранских судов, застрявших в одном из портов южноамериканской республики. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета Globo.

По ее данным, судья принял во внимание аргументы бразильской компании Eleva Quimica Ltda, которая зафрахтовала указанные суда для перевозки груза. Как утверждали представители фирмы, продажа топлива в данном случае не может расцениваться как нарушение установленного США санкционного режима, поскольку фактически горючее заказывает у Petrobras бразильское юридическое лицо. Кроме того, в Eleva Quimica Ltda сообщили, что только Petrobras может предоставить необходимый вид топлива.

На прошлой неделе стало известно, что Petrobras отказалась предоставить топливо для заправки иранских судов, на которые распространяется санкционный режим США. В результате по меньшей мере два грузовых иранских судна с продовольственными товарами не могут с начала июня покинуть порт Паранагуа на юге Бразилии и выйти в обратный рейс. Представители Petrobras заявили, что у компании, владеющей судами "есть возможность приобрести горючее у других поставщиков". Свой отказ в государственном энергетическом гиганте объяснили опасениями подпасть под санкции США.

В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на посла Ирана в Бразилии Сейеда Али Сагаэйана в среду сообщило, что Тегеран может отказаться от закупки товаров из крупнейшей южноамериканской страны в случае, если суда не будут заправлены.

Иран является одним из крупнейших импортеров бразильской сельскохозяйственной продукции, в частности бобовых и злаковых культур. В первом полугодии Исламская Республика импортировала из крупнейшего латиноамериканского государства 2,5 млн тонн кукурузы и 1,25 млн тонн сои.